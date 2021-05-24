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المغرب: إسبانيا تتحمل المسؤولية لاستضافتها زعيم البوليساريو

ناصر بوريطة

المغرب: إسبانيا تتحمل المسؤولية لاستضافتها زعيم البوليساريو

ناصر بوريطة: على مدريد أن تعرف أن حسن الجوار ليس في اتجاه واحد

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير خارجية المغرب، الأحد، أن مدريد تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الدبلوماسية الحالية مع بلاده.

وقال ناصر بوريطة في تصريحات لإذاعة europe1 في فرنسا "إسبانيا لم تتشاور مع الاتحاد الأوروبي قبل استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي".

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كما أضاف "إذا كانت إسبانيا تريد إخراج زعيم جبهة البوليساريو بنفس طريقة دخوله فإنها ستزيد من تفاقم الأزمة مع المغرب ومن الممكن التسبب في القطيعة".

وتابع "نتحرك في قضية الهجرة لشراكتنا مع أوروبا وليس لأننا حراس لبوابتها".

كما أوضح "أزمة مدينة سبتة لا تغير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن بلاده أحبطت 14.000 محاولة للهجرة غير القانونية منها 80 في اتجاه سبتة.

وأضاف "على مدريد أن تعرف أن حسن الجوار ليس في اتجاه واحد".

إبراهيم غالي (أرشيفية من فرانس برس)
إبراهيم غالي (أرشيفية من فرانس برس)

نزاع دبلوماسي

يذكر أن إبراهيم غالي محور نزاع دبلوماسي نشب في الآونة الأخيرة بين الرباط ومدريد.

وانتقد المغرب قرار إسبانيا استضافة غالي دون إبلاغ الرباط.

كما حث إسبانيا السبت على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم حركة البوليساريو إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرباط.

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده. لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه.

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