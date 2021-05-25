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الجزائر ترفض "التغيير بالقوة" في مالي وتدعم الرئيس نداو

Algeria and Mali flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations. stock photo
علما مالي والجزائر

الجزائر ترفض "التغيير بالقوة" في مالي وتدعم الرئيس نداو

الجزائر تتابع "بقلق بالغ" التطورات في الجارة مالي وتؤكد "رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة"

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الجزائر – فرانس برس

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عبّرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة "بالقوة" في مالي، مجددةً دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو، الذي اقتاده جنود الاثنين مع رئيس الوزراء إلى معسكر قرب باماكو.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء: "تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة".

الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو (أرشيفية)
الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو (أرشيفية)

وأضاف البيان أن الجزائر، الدولة الحدودية مع مالي، تؤكد "من جديد دعمها للسلطات الانتقالية بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو" من أجل العودة الى النظام الدستوري.

واقتاد جنود ماليون الاثنين كلاً من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجاً على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وقبل ذلك بساعات كان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم قد رحّب بـ"التقدم لمشجع الذي تم إحرازه لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالية" في مالي، وذلك خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

بوقدوم مع وزير المصالحة المالي خلال قمة فق فبراير الماضي في كيدال (أرشيفية)
بوقدوم مع وزير المصالحة المالي خلال قمة فق فبراير الماضي في كيدال (أرشيفية)
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من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن المسؤولين المدنيين، بينما أشار دبلوماسيون إلى احتمال أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً حول الوضع في مالي خلال أيام.

وعبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.

وجرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استُبعِد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020.

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