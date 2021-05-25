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مبعوث أميركا إلى ليبيا: ندعم خروج المرتزقة

ريتشارد نورلاند

مبعوث أميركا إلى ليبيا: ندعم خروج المرتزقة

ريتشارد نورلاند: نسعى لفتح سفارتنا في طرابلس العام المقبل

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دبي - العربية.نت

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أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمسار السياسي في ليبيا.

وقال "سندعم الرغبة الليبية لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد".

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كما أضاف "نسعى لفتح سفارتنا في طرابلس العام المقبل".

وأوضح أن واشنطن والقاهرة لديهما مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تناول آخر مستجدات القضية الليبية؛ حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

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