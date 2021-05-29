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حفتر: لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا

خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر

حفتر: لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا

قائد الجيش الليبي: نحذر أعداء السلام من العودة للعنف

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دبي - العربية.نت

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قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم السبت، إن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي، مؤكداً "دعمنا الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية".

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وأضاف أن الجيش الليبي هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، محذرا "أعداء السلام من العودة للعنف".

وأوضح أنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، داعياً كل من يحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية إلى تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه "قبل فوات الأوان".

تأتي تصريحات قائد الجيش الليبي في الوقت الذي فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة في البلاد.

تمسك بعقد الانتخابات في موعدها

وشدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجدداً على تمسكه بالموعد المقرر.

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وفي لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش، السبت، بحث الطرفان مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وأكد صالح على تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

كما أوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الرئيس جدد دعمه المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى جدية المجلس في دعمه العملية الانتخابية، ولافتاً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

يذكر أن ليبيا تحاول جاهدة التعافي من تداعيات الصراع المسلّح الذي شهدته منذ عام 2011 وأوقع البلاد في انقسام سياسي وفوضى أمنية، عبر تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر المقبل، غير أن الإجراءات التحضيرية لهذه الخطّة لم تكن في مستوى الآمال.

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