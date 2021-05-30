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الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي مع ليبيا وخط بحري مع طرابلس

A car drives past an oil installation on the outskirts of In Amenas, deep in the Sahara near the Libyan border, on January 18, 2013. Islamist hostage-takers at a nearby gas field in the area, more than 1,300 kms southeast of the capital Algiers, demanded a prisoner swap and an end to the French military campaign in Mali, a report said, while 30 foreigners were reported still missing in the worst international hostage drama for years. AFP PHOTO/FAROUK BATICHE
منطقة جرائرية قريبة من معبر دبداب مع ليبيا (أرشيفية)
الأزمة الليبية

الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي مع ليبيا وخط بحري مع طرابلس

معبر دبداب الذي سيتم فتحه قريباً هو واحد من ثلاثة معابر حدودية تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا

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الجزائر – فرانس برس

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تستعد الجزائر لإعادة فتح معبر حدودي بري مع ليبيا، كما أنّها تجري محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس، وفق ما قال وزير الخارجية صابري بوقدوم على هامش زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

وبدأ الدبيبة السبت، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري، والتقى نظيره عبد العزيز جراد، وشارك في منتدى اقتصادي بمشاركة 400 فاعل اقتصادي منهم 150 ليبياً.

معبر حدودي ليبي مع الجزائر
معبر حدودي ليبي مع الجزائر

وأكد وزير الشؤون الخارجية صابري بوقدوم أن "الجزائر بصدد إنهاء التحضيرات اللوجستية والتقنية قصد فتح المعبر الحدودي البري دبداب (جنوب شرق الجزائر)-غدامس (جنوب غرب ليبيا) وذلك بالتنسيق مع الطرف الليبي".

وترتبط الجزائر مع ليبيا بنحو 1000 كيلومتر، ومعبر دبداب واحد من ثلاثة معابر حدودية (المعبران الآخران هما طارات وتينالكوم) تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وأضاف بوقدوم الذي زار ليبيا الشهر الماضي أن "الطرفين يعكفان على إنهاء المحادثات النهائية لفتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة قصد استغلاله في نقل السلع".

منطقة صحراوية حدودية بين الجزائر وليبيا
منطقة صحراوية حدودية بين الجزائر وليبيا
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والأحد، التقى وزيرا النقل الجزائري كمال ناصري والليبي محمد سالم الشهبوني لوضع ترتيبات "إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة، وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين"، كما نقل موقع الإذاعة الجزائرية.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وتم تكليف رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات في 24 ديسمبر بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

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