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الجزائر.. وضع قائمة بـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية"

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الملف الجزائري

الجزائر.. وضع قائمة بـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية"

قرار مجلس الوزراء جاء بعد أن صنّف المجلس الأعلى للأمن الجزائري حركتين معارضتين، "رشاد" و"الماك"، كـ"منظمتين إرهابيتين" بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف لزعزعة استقرار الجزائر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قررت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، وضع قائمة لـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، على "مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية".

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ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن صنّف المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 مايو الجاري، حركتين معارضتين "منظمتين إرهابيتين"، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

ويتعلق الأمر بحركة "رشاد"، وحركة "الماك" التي تدعو لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.

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