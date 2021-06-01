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شاهد كيف أنهت مذيعة حوارا مع قيادي بالنهضة اتهمها بعدم التحضير

مذيعة إذاعة إي آف آم والنائب عن حركة النهضة
مذيعة إذاعة إي آف آم والنائب عن حركة النهضة

شاهد كيف أنهت مذيعة حوارا مع قيادي بالنهضة اتهمها بعدم التحضير

تحوّل الحوار بين مذيعة إذاعة إي آف آم والنائب عن حركة النهضة إلى مناوشة كلامية

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دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنهت مذيعة راديو " Ifm " خلود مبروك برنامجا حواريا على الهواء مع القيادي بالنهضة ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، وذلك بعد استمراره في تكذيب المعلومات التي تسردها عليه.

وتحوّل الحوار بين مذيعة إذاعة إي آف آم والنائب عن حركة النهضة إلى مناوشة كلامية حتى اضطرت المذيعة خلود المبروك إلى إنهاء الحوار دقائق فقط بعد انطلاقه.

وقد توتر الضيف وردّ على المذيعة بالقول: "هاك ماكش محضرة دروسك! .. الحكاية إلي تحكي فيها وقتها إنت مازلت ما تولدتش ! .. شبيك اليوم ضايعة خالص " الأمر الذي دعا مقدمة البرنامج إلى إنهاء الحوار سريعا!

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