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مؤتمر ثان حول ليبيا بألمانيا.. لبحث المرتزقة والانتخابات

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية- فرانس برس)

مؤتمر ثان حول ليبيا بألمانيا.. لبحث المرتزقة والانتخابات

ألمانيا: إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من أبرز نقاط مؤتمر السلام

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دبي- العربية.نت

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في استمرار للجهود الدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها وبناء المؤسسات بعد سنوات من الفوضى، أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، استضافة مؤتمر جديد.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين في 23 يونيو، من أجل دفع محادثات السلام الليبية، مشددة على أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز بنود هذا المؤتمر، فضلا عن الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

مسودة مسربة لبنود مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المغرب العربي مسودة مسربة لبنود مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

كما أِشارت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد".

ملف المرتزقة

يأتي هذا فيما تنصب جهود الاتحاد الأوروبي على إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، من أجل الدفع بعملية السلام وإجراء المصالحة.

وكان دبلوماسي أوروبي أكد في تصريحات سابقة للعربية/الحدث أن خروج المرتزقة شرطٌ مسبق لاستقرار البلاد وسيادتها.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

أحد الجنود الأتراك في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)
أحد الجنود الأتراك في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

وقف النار

يذكر أن برلين كانت استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في يناير 2020. وشارك في المؤتمر حينها مسؤولون من 11 دولة بالإضافة إلى ألمانيا، اتفقوا خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب وقف إطلاق النار.

كما اقتضى الحل 3 مسارات؛ منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، و5 عن كل جانب لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح الميليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.

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