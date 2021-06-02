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مأساة المهاجرين مستمرة.. غرق العشرات قبالة سواحل تونس

مهاجرون قبالة السواحل التونسية (أرشيفية من فرانس برس)

مأساة المهاجرين مستمرة.. غرق العشرات قبالة سواحل تونس

الهلال الأحمر: إنقاذ 70 مهاجراً بينما غرق 23 كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90

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دبي - العربية.نت

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فيما تستمر مأساة المهاجرين، غرق ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً قبالة سواحل تونس لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر التونسي الثلاثاء، الذي قال إن 70 أُنقذوا.

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وصرح المسؤول بالهلال الأحمر، منجي سليم، لرويترز: "قوات البحرية التونسية أنقدت 70 مهاجراً، بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجراً".

كما أنقذت البحرية أيضاً 39 مهاجراً آخرين في غرق مركب ثانٍ قبالة سواحل صفاقس.

يذكر أن أكثر من 120 مهاجراً لقوا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية بحوادث مماثلة قبالة ساحل تونس.

مركب يقل مهاجرين من تونس وليبيا إلى إيطاليا (أرشيفية من فرانس برس)
مركب يقل مهاجرين من تونس وليبيا إلى إيطاليا (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أن تحسن الأحوال الجوية ساعد على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا بغية الوصول إلى أوروبا.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر.

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