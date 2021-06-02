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 غرق أكثر من 23 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل تونس

قارب هجرة غير شرعية

 غرق أكثر من 23 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل تونس

قوات البحرية التونسية أنقدت 70 مهاجرا

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دبي - العربية.نت

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قال الهلال الأحمر التونسي فجر الأربعاء إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 70 أُنقذوا.

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إلى ذلك، لقي أكثر من 120 مهاجرا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل تونس، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا بغية الوصول إلى أوروبا.

من جهته، قال منجي سليم المسؤول بالهلال الاحمر لرويترز "قوات البحرية (التونسية) أنقدت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا".

وأنقذت البحرية أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد قالت إن نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر.

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