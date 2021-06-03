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مكافأة 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم القاعدة ببلاد المغرب

أبو عبيدة العنابي زعيم القاعدة في بلاد المغرب
أبو عبيدة العنابي زعيم القاعدة في بلاد المغرب

مكافأة 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم القاعدة ببلاد المغرب

الخارجية الأميركية تدعو من لديه معلومات عن العنابي بالاتصال عبر هذه الوسائل

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دبي - العربية.نت

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عرضت الولايات المتّحدة الأربعاء مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب أبو عبيدة يوسف العنابي.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 زعيماً للتنظيم خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في حزيران/يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت "نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى (المكافآت من أجل العدالة) عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة".

من هو العنابي؟

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ العنّابي كان "زعيماً لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب".

وأوضح البيان أنّ العنّابي مُدرج منذ أيلول/سبتمبر 2015 على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين ومنذ شباط/فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب على ولاء العديد من الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

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