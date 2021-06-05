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عبير موسي لـ العربية: البرلمان التونسي يمارس ضد الشعب ديكتاتورية غير مسبوقة

عبير موسي خلال التظاهرات
خاص

عبير موسي لـ العربية: البرلمان التونسي يمارس ضد الشعب ديكتاتورية غير مسبوقة

رئيسة الحزب الدستوري الحر: التونسيون خرجوا اليوم للتعبير عن رفضهم للإخوان

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العربية.نت

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قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، السبت في تصريحات خاصة لـ العربية إن البرلمان التونسي يمارس ضد الشعب ديكتاتورية غير مسبوقة.

رئيسة الحزب الدستوري الحر أكدت أن التونسيين خرجوا اليوم للتعبير عن رفضهم للإخوان وسيطرة الغنوشي على البرلمان مشيرة إلى أن المتظاهرين وصلوا لساحة باردو رغم محاولة الأمن منعهم بالقوة.

وأعلنت عبير موسي الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.

عبير موسي خلال التظاهرات
عبير موسي خلال التظاهرات

الإعلان جاء بعد اندلاع مناوشات بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك بعد انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان

وأفاد مراسل "العربية" بأن الأمن التونسي منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان، فيما وصلت المسيرة إلى ساحة باردو. وأضاف أن التظاهرة ليست مقتصرة على أعضاء الدستوري الحر، وأن هناك مشاركة شعبية واسعة في المسيرة.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".

يأتي ذلك فيما أفاد الإعلام التونسي بأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعا الرئيس للإشراف على الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشغل.

تونس.. عبير موسي تعلن اعتصاما مفتوحا حتى تحرير البرلمان من سيطرة الإخوان المغرب العربي راشد الغنوشي تونس.. عبير موسي تعلن اعتصاما مفتوحا حتى تحرير البرلمان من سيطرة الإخوان

وقال مراسلنا بأن هناك حراكا شعبيا واسعا بعدد من المحافظات التونسية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، وسط تشديدات أمنية مكثفة لمنع وصول المتظاهرين لمقر البرلمان. كما أكد أن هناك وقفة احتجاجية في سوسة للمطالبة بإصلاحات معيشية.
وتشهد العاصمة التونسية، منذ الصباح، مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر لمواجهة سيطرة الإخوان على البرلمان.

المسيرة تقودها رئيسة الحزب عبير موسي، تحت شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان"، وذلك بمحيط مجلس نواب الشعب في "باردو".

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