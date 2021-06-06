المغرب: استئناف الرحلات الجوية بتراخيص استثنائية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد، أن المغرب سيفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو حزيران "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".

إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان، إن الأجانب سيُسمح لهم أيضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

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وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار "اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

جاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم "والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا".

تصنيف الدول

كما أوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة الأولى كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية "وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس".

وأضاف البيان أن المواطنين القادمين من هذه الدول سواء أكانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، يمكنهم الدخول إذا كانت لديهم شهادة تفيد بالتطعيم، أو تفيد بسلبية الإصابة بالفيروس تعود لأقل من 48 ساعة.

اللائحة الثانية

أما اللائحة الثانية فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي.

واشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول "تراخيض استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا لأقل من 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام".

وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في المغرب 521426 حالة.