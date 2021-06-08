اتحاد الشغل: ائتلاف النهضة يدفع تونس للمجهول

اتهم الاتحاد التونسي للشغل، مساء الاثنين، الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بدفع البلاد إلى المجهول، مشيرا إلى أن هذا الائتلاف مسؤول عن تردي الأوضاع عبر المغالطة والتضليل.

وقال إن الجهات الحاكمة تصر على تجاهل دعوات الحوار، معتبرا أن تمسك الحكومة بسياساتها وإصرارها على تجاهل دعوات الحوار، يعد إعلان حرب على الشعب.

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كان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أكد في وقت سابق الاثنين، أن الدولة تتجه للانهيار والاتحاد لن يصمت وسيعدل البوصلة نحو الخيارات الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب بكل الطرق المتاحة.

جاء ذلك بعدما عقد الاتحاد اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمكتبه التنفيذي، للتداول في عدد من المواضيع التي تهم الوضع العام بالبلاد، على رأسها قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المواد الأساسية بغاية ضبط التوازنات المالية.

استهداف الشعب

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة "إن الحكومة التونسية قد سقطت في مستنقع إملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بما من شأنه أن يؤجج الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكدا "تمسك المنظمة بدعم المواد الأساسية باعتباره من المسائل الحيوية بالنسبة للفئات الشعبية والمفقرة"، وفق تصريح الاثنين.

كان اتحاد الشغل قد ندد الخميس الماضي بالزيادات في الأسعار، متهما حكومة هشام المشيشي بـ"استهداف الشعب"، محذرا من"المرور إلى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب مع دوائر مالية عالمية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن حكومة المشيشي، تواجه انتقادات واسعة من أحزاب وكتل برلمانية معارضة بعد الترفيع في أسعار المحروقات والخدمات ومواد أساسية، اعتبر تمهيدا لتنفيد اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي يحتم المرور إلى إجراءات موجعة لإنعاش الاقتصاد، نظير الحصول على قرض جديد.