الجيش الليبي: تفجير سبها رسالة إخوانية لعرقلة الانتخابات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري مساء الاثنين، إن تفجير سبها رسالة من الإخوان تستهدف عرقلة الانتخابات.

واعتبر المسماري أنه جرى استهداف سبها لضعفها أمنيا، وكذلك لتواجد التنظيمات الإرهابية فيها.

مادة اعلانية

كان تنظيم داعش أعلن فجر الاثنين، تبنيه التفجير الذي وقع في مدينة سبها بجنوب ليبيا، وأودى بحياة ضابط كبير بالشرطة. وذكر في منشور بوكالة ناشر للأنباء على تطبيق تليغرام، أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش أمس الأحد بسيارة ملغمة.

في حين أعلنت السلطات المحلية ومسعفون أن الانفجار قتل شخصين على الأقل منهم الضابط، لكن لم يتضح ما إذا كان المهاجم أحد القتيلين.

هجوم انتحاري

كانت مصادر "العربية.نت"، أفادت الأحد، بمقتل مسؤول أمني كبير وجرح آخرين في حصيلة أولية، عقب هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف مساء إحدى البوابات الأمنية بمدينة سبها.

كما نقلت وسائل إعلام محليّة، عن شهود عيان قولهم، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت فور وصولها إلى بوابة مفرق أبناء المأزق في سبها، ما أدى إلى مقتل مدير المباحث الجنائية بمدينة سبها النقيب إبراهيم عبد النبي وإصابة آخرين، إلى جانب احتراق عدد من سيارات الشرطة.

من جهته، استنكر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة التفجير، مشددا على أن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".