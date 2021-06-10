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"قطاع طرق" يقتلون 4 جنود من النيجر عند حدود الجزائر

عناصر من الجيش النيجيري - أرشيفية من فرانس برس

"قطاع طرق" يقتلون 4 جنود من النيجر عند حدود الجزائر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قتل أربعة عناصر من الشرطة النيجرية، في اعتداء نفّذه "قطّاع طرق" ليل الأربعاء/الخميس استهدف دورية عند الحدود مع الجزائر، وفق ما أفادت مصادر محلية.

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وأكد مسؤول محلي في تصريحات أكدها موقع "اير-انفو" الإخباري المحلي أن عناصر الأمن "قُتلوا على أيدي قطّاع طرق قرب (بلدة) أساماكا" الصحراوية حيث توجد نقطة أمنية عند الحدود الجزائرية.

كما أفاد مصدر أمني أيضا بأن الجيش النيجري "يطارد المهاجمين".

تهريب مخدرات وأسلحة

وتنشط في منطقة أساماكا الحدودية بين النيجر والجزائر عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى.

وقُتل شرطيان ودركي ومدني في ذات المنطقة عام 2017، في هجوم نسب حينذاك أيضا إلى "قطّاع طرق مسلّحين".

مقابل فدية

وفي العام نفسه، لقي ثلاثة عناصر شرطة حتفهم عندما خرجت مركبتهم عن مسارها خلال عاصفة رملية. وتم العثور على ثمانية ناجين لاحقا بعد عملية بحث طويلة.

وتزرع عصابات مسلّحة يطلق عليها محليا اسم "قطاع الطرق" الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.

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