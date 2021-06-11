إسبانيا تدرس إلغاء المرور دون تأشيرة من المغرب لسبتة ومليلية

كشف مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، أن إسبانيا تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

مادة اعلانية

وذكرت وزارة الخارجية أن خوان جونزاليس باربا، الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال أمس الخميس خلال زيارة لسبتة "تدرس الحكومة... إلغاء النظام الخاص".

ضوابط الحدود

كما أضاف "ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب".

وعلى مدى أعوام كان بإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شينغن المعفية من التأشيرات في أوروبا جوا أو بحرا.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع لا يزال قائما من الناحية النظرية، أغلق المغرب الحدود فعليا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

أزمة سياسية كبيرة

يشار إلى أن وجود زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في مستشفى بإسبانيا سبب الأسبوع الماضي، أزمة سياسية كبيرة بين مدريد والرباط، وفق بيان مشترك لوزارتي الخارجية والداخلية في المغرب.

وذكرت كانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أنّ الرجل وصل إسبانيا بسريّة تامّة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة طبية وبحوزته جواز سفر مزور.

ثم أدخل لاحقا وهو في حالة حرجة الى مستشفى لوغرونيو باسم مستعار "لأسباب أمنية"، وفق الوكالة. وغادر لاحقاً.

وحط غالي صباح 2 يونيو الجاري في الجزائر، "بعد تحسن حالته الصحية ولمواصلة علاجه التكميلي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.