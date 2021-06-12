مع انطلاق الانتخابات.. الجزائر تفرج عن ناشط بارز

فيما تستعد البلاد اليوم السبت لانطلاق الانتخابات التشريعية، أفرجت السلطات الجزائرية فجرا عن الناشط البارز كريم طابو، بعد توقيفه يوم الخميس.

وأعلن جعفر طابو، شقيق المعارض السياسي، بتعليق على صفحته على فيسبوك إطلاق سراح أخيه.

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يأتي الإفراج عن طابو فيما انتهت التحضيرات كاملة من أجل فتح مكاتب الانتخاب أبوابها اليوم لاستقبال نحو 23 مليون ناخب.

407 نواب

وسيصوت الجزائريون لـ 407 نواب في هذه الانتخابات التي أعلنت العديد من الأصوات المعارضة في البلاد رفضها. فيما يتنافس 28 حزباً بـ646 لائحة مرشحين، إضافة إلى 837 لائحة مستقلين.

ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية، يتفوق المستقلون على المرشحين الحزبيين من حيث العدد، بحسب ما أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، فيما يشارك "الإسلاميون" أيضا في المعترك الانتخابي.

كما انخرطت في الانتخابات أحزاب تؤيّد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، لكنها من مشارب سياسية أخرى.

في المقابل، سيغيب عن الموعد "جبهة القوى الاشتراكية"، و"حزب العمال"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وهي أحزاب معارضة عدّت الانتخابات بلا مصداقية، وقال قادتها إنهم يضمون أصواتهم إلى صوت الحراك بخصوص رفض الاستحقاق.

يذكر أن هذه الانتخابات النيابية هي الأولى في البلاد، منذ انتهاء الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.