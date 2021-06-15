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الأدنى تاريخياً.. نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر 23%

انتخابات الجزائر
من انتخابات الجزائر

الأدنى تاريخياً.. نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر 23%

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دبي - العربية.نت

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بعدما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر الثلاثاء، أن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، قد فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت، كشفت السلطات المحلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 23% فقط، وهي الأدنى تاريخيا.

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وقد حصل الحزب الرابح على 105 مقاعد، وهو عدد أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعدا ومرشحون مستقلون على 78 مقعدا.

فيما دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلّة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.

عدد كبير من المستقلّين

الجدير ذكره أن هذه أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها إلى حدّ كبير وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها الجزائر.

من انتخابات الجزائر (أرشيفية- فرانس برس)
من انتخابات الجزائر (أرشيفية- فرانس برس)

كما أن هذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير/شباط 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.

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