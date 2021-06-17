خطة فرنسية لإخراج المرتزقة من ليبيا في 6 أشهر

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، تفاصيل الخطة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيريه الأميركي جو بادين، والتركي رجب طيب أردوغان، والمتعلقة بسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وتتألف الخطة من ثلاث مراحل، على أن يتم سحب جميع المقاتلين الأجانب من الداخل الليبي خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

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وكان الرئيس الفرنسي أكد لدى مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي أن بلاده ستساعد الحكومة الليبية في محاربة التدخلات الأجنبية والمرتزقة، موضحا أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف الليبي.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إن إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل.

وقال ماكرون عقب اللقاء الذي استمر 52 دقيقة: "تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "حديثي مع أردوغان أسفر عن رغبة مشتركة في التعاون في سوريا وليبيا".

وانطلقت قمة الناتو، الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.