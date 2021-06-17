.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خطة فرنسية لإخراج المرتزقة من ليبيا في 6 أشهر

U.S. President Joe Biden and France's President Emmanuel Macron attend a bilateral meeting during the G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, Britain, June 12, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque
ماكرون وبايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي
الأزمة الليبية

خطة فرنسية لإخراج المرتزقة من ليبيا في 6 أشهر

الرئيس الفرنسي أكد أن بلاده ستساعد الحكومة الليبية في محاربة التدخلات الأجنبية والمرتزقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، تفاصيل الخطة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيريه الأميركي جو بادين، والتركي رجب طيب أردوغان، والمتعلقة بسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وتتألف الخطة من ثلاث مراحل، على أن يتم سحب جميع المقاتلين الأجانب من الداخل الليبي خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

وكان الرئيس الفرنسي أكد لدى مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي أن بلاده ستساعد الحكومة الليبية في محاربة التدخلات الأجنبية والمرتزقة، موضحا أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف الليبي.

المجتمع الدولي يدعم الجيش اللبناني في ظل "انهيار" الدولة آراء سياسية المجتمع الدولي يدعم الجيش اللبناني في ظل "انهيار" الدولة

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إن إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل.

وقال ماكرون عقب اللقاء الذي استمر 52 دقيقة: "تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "حديثي مع أردوغان أسفر عن رغبة مشتركة في التعاون في سوريا وليبيا".

وانطلقت قمة الناتو، الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لأول رحلة مأهولة لمحطة الصين الفضائية! فيديو لأول رحلة مأهولة لمحطة الصين الفضائية!
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
الأكثر قراءة
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
أزمة لبنان تهدد استقرار جيشه.. ومخاوف من قبضة حزب الله أزمة لبنان تهدد استقرار جيشه.. ومخاوف من قبضة حزب الله
طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين
قبل أن تذهب
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
اكتشف المزيد