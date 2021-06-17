ليبيا.. رئيس الحكومة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس المخابرات المصرية

وصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية في طرابلس، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

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من جولة دبيبة وعباس كامل في طرابلس IMG-1933

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية تناول تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في مختلف المجالات".

ونقل رئيس المخابرات العامة المصرية تقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، مؤكدا على وقوف مصر خلف الشعب الليبي وحكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.

واستعرض دبيبة وكامل آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

والتقى كامل أيضا في طرابلس عددا من المسؤولين، على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية جهود المصالحة الوطنية الليبية باعتبارها أحد ركائز الاستقرار.

ودعا الرئيس المصري، المؤسسات الليبية المعنية، إلى الإعداد للانتخابات القادمة للقيام بواجبها الوطني حيال ليبيا وتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.

وجدد السيسي، دعم مصر لإجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها المقررة، باعتبارها السبيل لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد زار طرابلس في نيسان/ أبريل الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، مكون من 11 وزيراً وعدد من المسؤولين.

وحينها، أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي الدبيبة، أن زيارته إلى طرابلس والوفد الوزاري الكبير جاءت لوضع خطة زمنية محددة للتعاون بين مصر وليبيا.