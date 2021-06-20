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الجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
الأزمة الليبية

الجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم داعش

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة.

وأشار الجيش في بيان له إلى أن "القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية، وتعلن أنها منطقة عسكرية يحظر فيها التنقل".

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم داعش.

عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
  • عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
  • المسماري
2 صور
عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
المسماري
المسماري

تطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية

وأشار بيان سابق عن الجيش أيضا إلى أن هذه الضربات، تأتي ضمن العملية العسكرية التي أعلنت عن انطلاقها القيادة العامة لتطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من جنوب ليبيا وكرا لها لتهديد الأمن في البلاد وفي دول الجوار أيضا.

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وأعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري الخميس الماضي انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد عناصر التنظيم.

وقال: "نظرا لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، أمرت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للتوجه إلى المنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".

وتابع: "العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".

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