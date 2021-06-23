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الجيش الليبي: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها والشعب لا يقبل التأجيل

العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي
العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي
الأزمة الليبية

الجيش الليبي: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها والشعب لا يقبل التأجيل

وتتوجه أنظار الليبيين، غدا الأربعاء، إلى مدينة برلين الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر "برلين 2"، بمشاركة جميع الدول المعنية بالملف الليبي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - منية غانمي

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أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، دعمه بشكل كامل لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل أو تغيير من أي طرف، وذلك عشية انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

ودعا الجيش في بيان، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في 24 ديسمبر المقبل، معبرا عن أمله في التزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة".

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وأكد الجيش دعمه لجهود البعثة الأممية من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيين جميعا لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع بالدخول في السباق الانتخابي دون شروط مسبقة.

وطلب الجيش من كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2، الذي ينعقد غدا الأربعاء، بذل كل الجهود لضمان خروج القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية، مؤكدا دعمه التام لهذه الخطوة.

وتتوجه أنظار الليبيين، غدا الأربعاء، إلى مدينة برلين الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر "برلين 2"، بمشاركة جميع الدول المعنية بالملف الليبي، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وتفكيك الجماعات المسلّحة إلى جانب تحقيق المصالحة الشاملة، تمهيدا لإجراء الانتخابات بموعدها المقرّر في 24 ديسمبر المقبل.

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