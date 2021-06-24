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تحذيرات في تونس.. موجة تسونامي كورونا تضرب

من مستشفى بمدينة آريانة التونسية يوم 26 أبريل 2021 (رويترز)

تحذيرات في تونس.. موجة تسونامي كورونا تضرب

عضو باللجنة العلمية يقول إن الوضع الوبائي أصبح كارثياً

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دبي - العربية.نت

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حذر عضو باللجنة العلمية في تونس من الوضع الوبائي في البلاد، قائلاً إنه أصبح كارثياً.

وفي تصريحات لرويترز اليوم الخميس، أوضح أمان الله المسعدي أن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

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كما دعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات، ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشاراً أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

"موجة رهيبة"

وقال المسعدي إن "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحياناً مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

يشار إلى أنه بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات.

إلى ذلك سجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

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