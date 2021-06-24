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تونس.. تحقيق بدخول متهم بقضايا إرهابية دون توقيفه

مطار قرطاج تونس الدولي (رويترز)
مطار قرطاج تونس الدولي (رويترز)

تونس.. تحقيق بدخول متهم بقضايا إرهابية دون توقيفه

السلطات التونسية أقالت 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية على خلفية القضية

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 دبي – العربية.نت

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فتحت تونس تحقيقاً بشأن ظروف دخول متهم في قضايا إرهابية إلى مطار تونس قرطاج الدولي دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "القطب القضائي" لمكافحة الإرهاب في تونس، محسن الدالي، أن جمال الريحاني دخل البلاد قادماً من تركيا حيث قضى عقوبة السجن، مشيراً إلى أنه موقوف حالياً للتحقيق معه.

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ويلاحق القضاء التونسي الريحاني منذ فبرابر الفائت في قضية "الانضمام إلى جماعات إرهابية بالخارج وتلقي تدريبات مع تنظيمات إرهابية".

عزل 5 مسؤولين أمنيين

وكانت السلطات التونسية أقالت الثلاثاء الماضي، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية، على خلفية القضية.

وأعفي كل من محافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مصلحة الإرهاب ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.

من قوات الأمن التونسية
من قوات الأمن التونسية

يذكر أن ما لا يقل عن 3 آلاف تونسي التحقوا بتنظيمات متشددة في سوريا وليبيا على غرار تنظيم داعش ما بين 2011 و2015، وعاد منهم نحو ألف شخص، وفقاً للسلطات التونسية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه في العام 2015 على عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 و12 عاماً للتخطيط او الاستعداد للمغادرة نحو الخارج بهدف القتال ضمن جماعات متشددة.

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