.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عود على بدء في تونس..النهضة "نتمسك بحكومة المشيشي"

هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية (أرشيفية- فرانس برس)
هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية (أرشيفية- فرانس برس)

عود على بدء في تونس..النهضة "نتمسك بحكومة المشيشي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم أجواء التفاؤل التي سادت أمس بعد لقاء رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع رئيس البلاد قيس سعيد، إلا أن تصريحا للنهضة اليوم أوحى باحتمال عودة الأمور إلى نقطة الصفر.

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة فتحي العيادي، الجمعة:" أن النهضة متمسكة بحكومة هشام المشيشي، على أن تتحوّل إلى حكومة سياسية"، مضيفا أنها لن تقوم بتسويات على حساب البلد.

بعد قطيعة لأشهر في تونس.. سعيد يلتقي الغنوشي المغرب العربي بعد قطيعة لأشهر في تونس.. سعيد يلتقي الغنوشي

وكان الرئيس التونسي، التقى رئيس حركة النهضة، وإثر اللقاء، أشار العيادي إلى "أن اللقاء المطول تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد، مؤكدا أنه كان إيجابيا.

كما أعرب عن أمله أن يساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد ووضعها على سكة الانفراج.

الحوار دون شروط مسبقة

إلى ذلك دعت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، قائلة إنه "لا سبيل للخروج من الأزمات الحالية بالبلاد إلا بالحوار الجدي والمسؤول".

وكانت تونس شهدت منذ مطلع السنة الجارية أزمة سياسية انطلقت على خلفية تعيين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، عارضهم سعيد لوجود ملفات فساد تحيط بهم. وتفاقمت لاحقا مع اصطفاف الغنوشي خلف رئيس الوزراء ودعمه في وجه الرئيس التونسي.

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

تغيير تركيبة النظام

ثم دخلت على خط الأزمة في وقت لاحق مسألة الصلاحيات وتغيير تركيبة النظام، فيما وجهت حركة النهضة انتقادات لقصر قرطاج، الذي أكد تمسكه بالقوانين التي ترعى صلاحيات الرئاسة والدستور.

يذكر أنه منذ شهر ديسمبر العام الماضي، طرح اتحاد الشغل مبادرة للحوار على شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، وعرض على سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير اشترط عدم إشراك من سمّاهم "الفاسدين"، في إشارة إلى حزب "قلب تونس"، وكذلك "كتلة ائتلاف الكرامة".

كما اشترط حوارا وطنيا يقود إلى اتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، إلا أن النهضة عارضت الأمر بحدة، ملوحة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
من تحت الأنقاض.. صبي ينجو بأعجوبة بانهيار مبنى فلوريدا من تحت الأنقاض.. صبي ينجو بأعجوبة بانهيار مبنى فلوريدا
الأكثر قراءة
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود
لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير
للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين! للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين!
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
قبل أن تذهب
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
اكتشف المزيد