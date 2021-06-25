تونسيون يرفضون لقاحاً صينياً.. بحجة "السفر إلى أوروبا"

رفض عدد من المواطنين في تونس تلقي لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أفاد مدير الصحة الوقائية في محافظة أريانة بالعاصمة رضا بوهالي، اليوم الجمعة.

وأوضح بوهالي أنه من بين 800 جرعة مبرمجة ليوم أمس الخميس لم يتم استخدام سوى 380 فقط، بسبب رفض العديد من المواطنين تلقي "سينوفاك"، مبررين ذلك بـ"أنه غير معتمد في أوروبا، ما قد يعيق سفرهم إلى هناك".

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إلى ذلك أكد أن لقاح سينوفاك أثبت فعاليته وهو معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، داعياً المواطنين إلى منح الأولوية لصحتهم قبل السفر أو أي اعتبارات أخرى.

وفي وقت سابق رفض العديد من المواطنين في تونس تلقي لقاح "أسترازينيكا"، إثر ما راج من أخبار بخصوص ما قد يسببه من مضاعفات خطيرة.

أصبح كارثياً

يذكر أن عضو باللجنة العلمية في تونس كان حذر من الوضع الوبائي في البلاد، قائلاً إنه أصبح كارثياً.

وفي تصريحات لرويترز أمس الخميس، أوضح أمان الله المسعدي أن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

يشار إلى أنه بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس اليوم في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات.

إلى ذلك سجلت البلاد نحو 387 ألف إصابة بكورونا وحوالي 14233 وفاة.