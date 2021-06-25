تونس.. إصابة رئيس الحكومة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا، مما استوجب تعليق كافة لقاءاته المقررة مسبقاً.

وأوضحت أن المشيشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية، وفق وكالة الأنباء التونسية.

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إلى ذلك يخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوص والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وبداية من الأسبوع المقبل، سيجري المشيشي الفحوص والتحاليل اللازمة إلى حين التأكد من خلوها من كورونا وسلامة وضعه الصحي.

يشار إلى أنه بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس اليوم في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات.

إلى ذلك سجلت البلاد نحو 387 ألف إصابة بكورونا، وحوالي 14233 وفاة.