الجزائر: إحباط محاولة إدخال كميات ضخمة من الكوكايين لسواحل وهران

تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران "بالغرب الجزائري"، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من "الكوكايين". وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الكمية تم العثور عليها يوم 26 يونيو الجاري، في حدود الساعة العاشرة مساء.

ووأوضح المصدر أن العملية انطلقت إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين، يُفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر. حيث تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد 6 أميال بحرية شمال غربي رأس كاربون بوهران.

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وتمكنت العناصر من انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يُقدر بـ490.05 كيلوغرام كانت موزعة على (442) صفيحة.

وأفاد البيان أن التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني، أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين. في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية.