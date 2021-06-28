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ليبيا.. اجتماع حاسم لوضع أساس قانوني للإنتخابات

جلسات سابقة لملتقى الحوار
جلسات سابقة لملتقى الحوار
الأزمة الليبية

ليبيا.. اجتماع حاسم لوضع أساس قانوني للإنتخابات

وتعوّل الأمم المتحدة والليبيين على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلّت إلى حد الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة

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العربية.نت – منية غانمي

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يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الإستحقاق الإنتخابي في ليبيا المبرمج بعد 6 أشهر.

وتعوّل الأمم المتحدة والليبيين على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلّت إلى حد الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية

آلية انتخاب الرئيس

ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.

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واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر الأول القادم، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.

القضايا العالقة

وأكدّت أن تنظيم هذا الإجتماع، يأتي بعد لقاء جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى اليوم في مدينة جينيف.

وفي حال توافق ملتقى الحوار، على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها للبرلمان لإعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أمّا في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، سيتم العمل بقرار البرلمان رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".

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