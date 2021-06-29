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الجيش الجزائري: نحذر المتعطشين للسلطة من المساس بأمن البلاد

الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة

الجيش الجزائري: نحذر المتعطشين للسلطة من المساس بأمن البلاد

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دبي - العربية.نت

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حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، المتعطشين للسلطة من المساس بأمن بلاده، وقال "وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما".

وقال الفريق السعيد شنقريحة في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن بلاده لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان.. كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها.

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كما أضاف إن بلاده "كانت ولا تزال تسعى، انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة، إلى دعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار".

وأكد أن الجيش الجزائري مطالب أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، سواء فيما تعلق بمواصلة نهج استباق التهديدات القادمة من محيطنا المباشر، أو في إطار التعزيز والتكييف المستمر للتشكيلات العملياتية المكلفة بحماية ومراقبة الحدود الجزائرية، وإحباط عمليات تسريب السلاح وتسلل الإرهابيين، ومحاربة كافة أشكال التهريب الذي ينخر الاقتصاد، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة السرية.

كما أشار إلى ضرورة إدراك ما يحيط بالبلاد من مخاطر وتهديدات، قد تنتج عن الوضع الأمني الهش والمزمن، الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ، والتدخلات العسكرية الخارجية عن المنطقة، وهو ما أزم الوضع الأمني الإقليمي المتدهور أصلا، وبالتالي نجمت عنها أوضاع مؤثرة على أمن لبلاد، لاسيما من خلال رعاية وتوفير الظروف الملائمة التي يتغذى منها الإرهاب، والجريمة المنظمة المتعددة الأشكال العابرة للحدود.

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