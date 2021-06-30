الجزائر.. تبون يعين وزير المالية رئيساً للحكومة الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأربعاء، تعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول ( رئيسا للوزراء) ، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن.

ورئيس الوزراء الجديد في الجزائر، شخصية ذات خلفية اقتصادية ومالية، حيث شغل منصب وزير المالية في حكومة عبد العزيز جراد المستقيلة، كما سبق له وأن شغل منصب محافظ بنك الجزائر بين 2019 و2020.

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كما أنه من مواليد 07 نوفمبر 1960 بمستغانم، حصل على شهادة ليسانس حقوق من كلية الحقوق ببن عكنون بالجزائر العاصمة، وعلى شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون بفرنسا.

أهم المناصب

ومن أهم المناصب التي شغلها، مديرا للتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب من سنة 2002 إلى 2004، وأيضا منتدب لدى صندوق النقد الدولي سنة 2004، ثم تم تكليفه بالدراسات و التلخيص بوزارة المالية من سنة 2005 إلى 2006، ومديرا عاما للضرائب من سنة 2006 إلى مايو 2017.

ويأتي التعيين بعد أسبوع، من استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وذلك عقب انتخابات برلمانية جرت يوم 12 يونيو، قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (77%)، وأسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، وقد حل الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم ب 65 مقعدا.

وبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مشاورات مع قادة الأحزاب والنواب المستقلين الفائزين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن ترى النور خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تذهب معظم الحقائب الوزارية إلى حزب جبهة التحرير الوطي، باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.