بعد الانتخابات.. تبون يتمسك ببرنامجه السياسي

بعد الانتخابات التشريعية التي اعتبرها "خطوة هامة" رغم الإقبال الضعيف عيلها، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد عزمه على المضي قدما في تنفيذ برنامجه السياسي.

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وقال تبون في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية عشية الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد إنه واثق من أن إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة هامة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب وفق القواعد الديمقراطية الحقة، بحسب تعبيره.

كما أضاف أن خطوة الانتخابات قد أتت في إطار المسعى الوطني التقويمي الشامل، سواء تعلق الأمر بإعادة الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة أو بالتحديات الجمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما حذر كل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها، وفق قوله.

نسبة عزوف عن التصويت غير مسبوقة

يشار إلى أن الانتخابات التشريعية في الجزائر كانت شهدت نسبة عزوف عن التصويت غير مسبوقة 77%، في البلد الذي يعيش مأزقا سياسيا منذ بدء الحراك عام 2019.

فقد رفض نشطاء الحراك الاحتجاجي الانتخابات، فيما دعا جزء من المعارضة إلى مقاطعتها. لكن الرئيس أعلن قبل الاقتراع أنه غير مهتم بنسبة المشاركة.

كما من المنتظر أن يبدأ المجلس الشعبي الوطني الجديد أي البرلمان، أعماله نهاية الأسبوع، وقد حاز أغلبية مقاعده حزب جبهة التحرير الوطني ومستقلون مؤيدون لتبون.