عبير موسي: برلمان تونس يشهد تغولاً للنهضة الإخوانية

أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين، أن مجلس النواب التونسي يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب.

وأعلنت في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية، من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة االيوم، عدم المثول أمام القضاء بسبب ما سمتها "ترسانة المخالفات والخروقات القانونية والإجرائية في الشكوى المقدمة ضدها وضد نواب كتلتها"، وفق تعبيرها.

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كما أوضحت أن وكيل الجمهورية ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إلى جانب "أن الاستدعاء من القضاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، وهذا خرق جسيم للإجراءات"، على حد قولها.

بدوره، قال النائب كريم كريفة، إن الكتلة تقدمت بشكوى لوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة بسبب المخالفات ومغالطة الرأي العام.

تعطيل سير الجلسة العامة

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة، محسن الدالي، أكد أن الغنوشي تقدّم الأربعاء، بشكوى لدى المحكمة الابتدائية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل تعطيل سير الجلسة العامة" التي خصصت للتداول في اتفاقية لتونس مع صندوق قطر للتنمية.

وأوضح الدالي أن النيابة العمومية لم تأذن للقوة العامة بالتدخل، وأحالت الشكاية على فرقة أمنية مختصة لإجراء الأبحاث بشأنها.

وحول الاعتداء بالعنف الذي طال موسي قبل أيام داخل البرلمان، قال إن رئيسة الحزب الدستوري لم تتقدم بشكوى ضد النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، فيما اعتبرت المعتدى عليها أن النيابة العمومية مطالبة بالتحرك من تلقاء نفسها.