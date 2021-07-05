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عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان

تعنيف عبير موسي
من مشهد ضرب عبير موسي في برلمان تونس

عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان

موسي: لدي أكثر من 6 قضايا ضد النائب الذي اعتدى علي ولكن للأسف لم تتحرك أي منها ولم يتم صدور أي حكم بها

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دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، مساء الأحد إن تونس تعيش تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان.

وكشفت عن أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها، معربة عن أسفها لعدم تحرك هذه القضايا أو البت فيها.

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كانت موسي، تعرضت يوم الأربعاء الماضي لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، من زملاء لها في المجلس.

اعتداءان في يوم واحد

وتعرضت للضرب والتهديد والشتم والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف مساء الأربعاء، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس)

الحكومة تدين

من جانبها، دانت الحكومة التونسية واقعتي الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان.

وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع العربية: إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعها من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.

"العنف ليس غريبا على هذا المجلس"

وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة إلى أن العنف ليس غريبا على هذا المجلس.

وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس.

كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف.

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