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لغز محير.. تسمم نحو 200 شخص على شاطئ بالجزائر

تسمم على شاطئ جزائري

لغز محير.. تسمم نحو 200 شخص على شاطئ بالجزائر

فرضيات عدة وراء حادثة التسمم الغريبة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أصيب نحو 200 شخص بالإعياء الأحد في تنس في شمال غرب الجزائر، وأدخلوا المستشفى إثر حالة تسمم مصدرها البحر على الأرجح على ما قالت السلطات المحلية والطبية.

إلى هذا، أغلقت ثلاثة شواطئ فضلا عن محطة تحلية مياه في المنطقة وفتح النائب العام في ولاية الشلف حيث تقع تنس، تحقيقا.

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وقال والي الشلف لخضر سداس إن الضحايا عانوا غثيانا وحمى واحمرارا في العينين وغادروا جميعا المستشفى.

استنشاق غاز

وافترض مسؤول الوقاية لدى مديرية الصحة والسكان في الشلف الدكتور نصر الدين بن كرطالية "أن يكون الضحايا الذين كانوا يسبحون على مستوى الشاطئ المركزي لتنس، قد استنشقوا غازا ما لبث أن انتشر بفعل الرياح التي هبت طوال ظهيرة الأحد" مشيرا إلى أن "إجراء تحاليل سيحدد طبيعة هذا الغاز".

تسرب باخرة غذاء حيوانات

وقال الوالي "لا نستبعد أية فرضية ولكن الفرضية الأكثر ترجيحا حاليا هي تلك المتعلقة بحصول تسرب لباخرة بها غذاء الحيوانات بالبحر بتنس".

فيما أفاد موقع "النهار أونلاين" الإخباري الخاص بأن سفينة شحن تحمل اسم "برهوم 2" وترفع العلم التنزاني وقد أبحرت من مرفأ سيت في جنوب فرنسا.

طحالب سامة

ومن الفرضيات المطروحة أيضا أن تكون طحالب مجهرية سامة انتشرت في المياه على ما قال البروفسور رضا جبار من كلية العلوم البيولوجية في جامعة باب الزوار في العاصمة الجزائرية.

وأوفدت إلى المكان فرق غواصين بحثا عن ملوثات ضارة. وقد أصيب 36 عنصرا من الدفاع المدني بينهم غواصون محترفون، بالإعياء.

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