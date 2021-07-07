الرئاسة الجزائرية تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، التي تكونت من 30 وزيراً ووزيرين منتدبين وقد أبقت على 16 وزيراً من الحكومة السابقة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين حكومة جديدة احتفظ خلالها وزيرا المالية والطاقة في الحكومة السابقة بمنصبيهما.

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وقالت الرئاسة إن رمطان لعمامرة عين وزيرا للخارجية خلفا لصبري قدوم.

وجاء في البيان أنه و "طبقا لأحكام المواد 91, 103, 104 و 105 من الدستور وباقتراح من السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عين السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بموجب المرسوم 21/ 281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هـ الموافق لـ 7 يوليو 2021 أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:

الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن

وزير الخارجية رمطان لعمامرة

وزير الداخلية كمال بلجود

وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب

وزير المجاهدين العيد لبيقة

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

وزير التربية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان

وزيرة التكوين ياسين ميرابي

وزيرة الثقافة وفاء شعلال

وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق

وسيل شرحبيل وزير الرقمنة

وزير البريد المواصلات السلكية كريم بيبي تريكي

وزير التضامن كوثر كريكو

وزير الصناعة احمد زغدار

وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني

وزير السكن محمد طارق بلعريبي

وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق

وزير الاتصال عمار بلحيمر

وزير الاشغال العمومية كمال ناصري

وزير النقل عيسى بكاي

وزير الموارد و الامن المائي كريم حسني

وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد

وزير العمل عبد الرحمان لحفاية

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار

وزير البيئة سامي موالفي

وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتي

وزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن باحمد

وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات