رئيس البرلمان الليبي يؤكد البدء في تجهيز قانون انتخاب الرئيس

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وبحث معه تطورات العملية السياسية في البلاد، مؤكدا على شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وذكر بليحق في بيان أن صالح أكد للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعيا جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

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وأضاف أن صالح والمبعوث الأممي شددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، شكّل لجنة حكومية لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت قناة "فبراير" الليبية إن مهام اللجنة تتضمن "التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كافة التسهيلات لها".

وأضافت أن اللجنة الجديدة ستتولى أيضا مهمة "تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات".

وستعمل اللجنة أيضا على "تفعيل برامج وأنشطة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب".

وإلى ذلك، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في البلاد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقل حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على تويتر عن نورلاند قوله: "هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتشكل الآن".

وتابع: "ما يحدث اليوم في طرابلس، مع العمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإنه يقترب من مرحلة التنفيذ، وجلب هذا الزخم إلى حيز الوجود العملي".