روسيا: وجود قوات أجنبية في ليبيا يمنع التسوية السلمية

جددت روسيا، اليوم الجمعة، التأكيد أنها على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف الليبية من أجل إرساء الحل في ليبيا، مضيفة أن تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن بلاده مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

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لا رد أميركياً

لكنه أوضح بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لم تتلق ردًا أميركيا على اقتراحها بدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية.

وتابع: "نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك بالطبع الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى ما أعرب عنه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في ديسمبر/كانون الأول 2019، خلال المفاوضات التي أجراها مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، عن اقتراح بإطلاق آلية للمشاورات الروسية الأميركية حول مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز تسوية سياسية ليبية شاملة، لكن لسوء الحظ لم نتلق أي رد على هذه المبادرة".

يشار إلى أن موسكو تتهم من قبل عدد من الدول الغربية ومن ضمنها أميركا بإرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية لمساندة الجيش عبر شركة فاغنر الروسية.

كما يشكل عناصر المرتزقة والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم تركيا إلى البلاد، أحد المشاكل الأساسية التي تعرقل التسوية بين أطراف النزاع الليبي، يضاف إليهم تواجد قواعد تركية تضم أيضا جنودا وضباطا وخبراء أتراكا.

ويعتبر ملف القوات الأجنبية إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تطرح أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي يستبعد أن تحل قبل إفراز الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل سلطة جديدة.

على الرغم من أن مؤتمر برلين الأول والثاني الذي انعقد الشهر الماضي، شدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش في حينه.

يذكر أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأميركية، كان كشف خلال مؤتمر برلين 3، بحسب ما نقلت وكالة رويترز حينها، أن تركيا وروسيا توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل على سحب 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب، من الأراضي الليبية.