ليبيا: إغلاق الحدود مع تونس حتمته الظروف الصحية

نقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قوله خلال اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القرار الليبي بغلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة.

وأوضح البيان أن سعيّد تلقى ظهر اليوم اتصالا من الدبيبة تطرّق إلى "واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين".

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فيما قال الدبيبة إن التنسيق قائم في هذا الشأن بين وزيري الصحة في البلدين، مؤكدا على أن "ليبيا لن تدخّر جهدا للوقوف إلى جانب بلادنا لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي".

من جهة أخرى، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن رئيس المجلس أجري اتصالًا هاتفياً بسعيّد اليوم "عبر فيه عن كامل الدعم والمؤازرة للشقيقة تونس شعباً وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات جائحة كورونا".

يذكر أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة في تونس، نصاف بن علية، كانت أكدت انهيار المنظومة الصحية في تونس، وذلك بعد "بلوغ الطاقة القصوى من استهلاك الأكسيجين وامتلاء نسبة أسرة الإنعاش بمختلف مشافي البلاد".

يشار إلى أن تونس سجلت منذ ظهور الوباء 464,914 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 15735.