صور مرعبة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث مرور في الجزائر

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع بين ولايتي جيجل وقسنطينة شرق الجزائر أمس الجمعة إلى 18 قتيلاً و11 جريحاً، وفق الدرك الوطني.

وذكرت الحماية المدنية، في بيان سابق أن حادث مرور مميت وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نقل بضائع في ولاية قسنطينة.

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من جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقاً حول ملابسات الحادث، فيما أرجع شهود عيان سبب الحادث إلى فقدان الشاحنة للفرامل على طريق يوصف بالـ""خطير".

يذكر أن الجزائر سجلت انخفاضاً في حوادث المرور عام 2020، نظراً لإجراءات الحجر الصحي، حيث سجل 18949 حادث مرور، توفي فيه 2844 شخصاً، بمؤشر وفيات منخفض 16.13% مقارنة بعام 2019.