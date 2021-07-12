.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المجلس الرئاسي الليبي: مرحلة جديدة لتوحيد المؤسسات العسكرية

Mohamed al-Menfi, Head of the Presidential Council of Libya, talks to the press after a meeting with the French President at the Elysee Palace in Paris, France, March 23, 2021. REUTERS/Benoit Tessier
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية)
الأزمة الليبية

المجلس الرئاسي الليبي: مرحلة جديدة لتوحيد المؤسسات العسكرية

المجلس بدأ مشاورات لتعيين شخصية توافقية لمنصب وزير الدفاع مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الاثنين التزامه بخارطة الطريق وتسليم السلطة لجهة منتخبة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة: "بدأنا مرحلة جديدة لتوحيد المؤسسة العسكرية ومشاورات لتعيين شخصية توافقية لمنصب وزير الدفاع"، مضيفةً أن "المجلس يؤكد على ضرورة تعيين وزير للدفاع في أقرب وقت".

آليات للجيش الوطني الليبي (أرشيفية)
آليات للجيش الوطني الليبي (أرشيفية)

وقالت وهيبة أن المجلس يعرب عن أمله "في أن يتولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات" المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، كان المجلس الأعلى للدولة الليبي قد دعا مجلس النواب إلى استئناف الحوار بناء على مخرجات الغردقة، من أجل الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري المؤدي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

من اجتماعات الغردقة (أرشيفية)
من اجتماعات الغردقة (أرشيفية)
ليبيا.. تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة للميزانية المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة للميزانية

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان إن الدعوة تأتي "نظراً لعدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي" الذي انعقد في جنيف الشهر الماضي.

في سياق آخر، جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وأكد ميشيل على أن "إحراز تقدم في الاستقرار والتسوية السياسية أمر ضروري". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد ليكون شريكاً موثوقاً لليبياً في مواجهة التحديات العديدة المقبلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
قبل أن تذهب
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
اكتشف المزيد