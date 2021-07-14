تونس.. إصابة راشد الغنوشي بفيروس كورونا

أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إن الأخير أُصيب بفيروس كورونا.

وأضاف أن الغنوشي (80 عاما) يخضع لتحاليل طبية في المستشفى، حيث سيقضي ليلته تحت المراقبة الطبية، وأن حالته عادية، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إنه في البيت وسيباشر عمله عن بعد.

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وتلقى الغنوشي، زعيم أكبر حزب في البرلمان التونسي، جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19 هذا العام.

يأتي ذلك، فيما تشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها، بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

وسجلت تونس اليوم الثلاثاء 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

وفي المجمل، سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت العالم بضرورة إغاثة تونس، مؤكدة صعوبة الوضع بها، وأن وفيات كورونا وصلت أرقاما قياسية هي الأكثر في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.