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مسؤول صحي تونسي: سنسيطر على كورونا بحلول أكتوبر

رجل يتلقى تطعيماً ضد كورونا بمركز صحة في تونس يوم 26 أبريل (رويترز)

مسؤول صحي تونسي: سنسيطر على كورونا بحلول أكتوبر

رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح: حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس

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دبي - العربية.نت

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أكد عضو لجنة مكافحة كورونا ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح في تونس، هاشمي الوزير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس مع حلول أكتوبر القادم.

وقال الوزير إن "حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالي 5 ملايين شخص إلى حدود شهر سبتمبر"، وفق ما نقلت عنه إذاعة "موزاييك إف إم".

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كما أضاف أن "هذا ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس وهي 70%".

زيادة كبيرة

يشار إلى أن تونس تشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وامتلأت وحدات الرعاية المكثفة عن آخرها، بعد نجاح البلاد باحتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

من مستشفى في العاصمة التونسية يوم 26 أبريل (رويترز)
من مستشفى في العاصمة التونسية يوم 26 أبريل (رويترز)

إلى ذلك سجلت تونس أمس الثلاثاء، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

وفي المجمل، سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بكورونا ونحو 16500 وفاة.

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