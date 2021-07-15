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في قضايا التجمهر.. عفو رئاسي جزائري يشمل 101 سجين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

في قضايا التجمهر.. عفو رئاسي جزائري يشمل 101 سجين

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دبي - العربية.نت

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أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفوا عن 30 شخصاً من المحكوم عليهم في قضايا تجمهر وإخلال بالنظام العام.

وقال نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، أن تبون قرر أيضاً اتخاذ تدابير رأفة تكميلية بحق 71 آخرين من الشباب لارتكابهم نفس الأفعال.

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وتابع أن العفو الرئاسي يأتي استكمالا للإجراءات المقررة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب الذي حل في الخامس من يوليو تموز.

وتأتي هذه التدابير في وقت تشهد بعض الولايات الجنوبية للبلاد احتجاجات شعبية على غرار ولايتي ورقلة وتقرت، مطالبة بتوفير وظائف، وتحسين الظروف المعيشية.

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