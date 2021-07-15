فيديو.. نائبة من "النهضة" تنتزع هاتف موسي داخل البرلمان

أقدمت نائبة من حركة النهضة على انتزاع هاتف رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي على هامش الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، وذلك على خلفية اعتراضها على التداول في مشروع "قانون مجلة المياه".

وأظهر مقطع فيديو نشرته موسي على صفحتها في موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء، اقتراب عدد من نائبات كتلة النهضة منها، مطالبات بمغادرتها قاعة الجلسة العامة. بعدها، انتزعت النائب فائزة عمار هاتف موسي الجوال، وذلك على خلفية احتجاج الأخيرة على الخروقات القانونية للبرلمان في برمجة القوانين المعروضة للتصويت، إلى جانب التصويت عليها.

مادة اعلانية

واعتبرت موسي أن مشروع القانون المتعلّق بمجلة المياه "خطير على البلاد"، مشددةً على أن نواب الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي بقيادة حركة النهضة "مكلفون بتمريره بكل الطرق ومستعدون لاقتراف أي جريمة لتحقيق مبتغاهم"، على حد قولها.

يذكر أن موسي كانت قد تعرضت في يونيو الماضي إلى اعتداء خلال جلسة عامة للبرلمان من قبل النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، المحسوبين على حركة النهضة، دون أن تتخذ رئاسة مجلس النواب والقضاء قرارات في حقهما.

من جهتها، حمّلت أحزاب ومنظمات رئيس البرلمان راشد الغنوشي مسؤولية تفشي العنف في المؤسسة التشريعية.