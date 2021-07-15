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نيويورك.. جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا

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الأزمة الليبية

نيويورك.. جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا

سيرأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ويان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا

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دبي - قناة العربية

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مفتوحاً على المستوى الوزاري بشأن الأوضاع في ليبيا.

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ويان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا.

ومن المنتظر، وفق وسائل إعلام ليبية، أن يحضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جلسة مجلس الأمن، وكذلك من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.

وعشية جلسة مجلس الأمن، دعت قيادة الجيش الليبي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي خرجت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

أحمد المسماري
أحمد المسماري

وأكد الجيش الليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان مصور، أن القوات المسلحة ترفض أي "طرح انتقائي" من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة.

كما أضاف "القيادة العامة تشدد على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية 5+5 ونرفض أي تصرف يؤثر على عمل اللجنة".

وتابع أن القيادة العامة تدعو المجتمعين في مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.

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