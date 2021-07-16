.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حفتر يبحث مع عقيلة صالح المستجدات السياسية بالبلاد

خليفة حفتر وعقيلة صالح
الأزمة الليبية

حفتر يبحث مع عقيلة صالح المستجدات السياسية بالبلاد

لم يتم الإفصاح عن فحوى هذا اللقاء أو المواضيع التي تم التطرق إليها وتحدّث بشأنها الجانبان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان عقيلة صالح وعددا من أعضائه، وذلك للتباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى هذا اللقاء أو المواضيع التي تم التطرق إليها، وتحدّث بشأنها الجانبان، لكن من المرجح أن تشمل ملفات الميزانية الذي يطالب الجيش الليبي بحصّة فيها، وكذلك انتخابات 24 ديسمبر الذي أصبح إجراؤها في هذا الموعد محل شك كبير بسبب عدم توافق الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخاب، إضافة إلى ملفي تعيين وزير للدفاع وتوحيد المؤسسات.

من لقاء حفتر وصالح
من لقاء حفتر وصالح

ويتزامن هذا اللقاء مع مطالبة مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه الموسع حول ليبيا، أمس الخميس، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات الليبية وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية.

من اللقاء
من اللقاء

وحث بيان المجلس "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ليبيا.. اجتماع جديد لحل الخلافات القانونية والدستورية حول الانتخابات المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. اجتماع جديد لحل الخلافات القانونية والدستورية حول الانتخابات
ليبيا..أحزاب وتكتلات تدعو مجلس الأمن التدخل لإجراء الانتخابات في موعدها المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا..أحزاب وتكتلات تدعو مجلس الأمن التدخل لإجراء الانتخابات في موعدها

وتعطلت العملية السياسية في ليبيا، بعد فشل البرلمان في إقرار الميزانية بسبب الخلافات بشأنها، وتعثّر ملف تعيين شخصيات جديد على رأس المؤسسات السيادية، كما فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات، إلى جانب تعثّر تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع في ليبيا، شهر أكتوبر الماضي في مدينة جنيف السويسرية، بعد تأجل عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وتأخر فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
اكتشاف اكتشاف "بئر نبيذ" في إيران.. وهكذا تكّون محتواه
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 
الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
قبل أن تذهب
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
اكتشف المزيد