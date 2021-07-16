حفتر يبحث مع عقيلة صالح المستجدات السياسية بالبلاد

التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان عقيلة صالح وعددا من أعضائه، وذلك للتباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى هذا اللقاء أو المواضيع التي تم التطرق إليها، وتحدّث بشأنها الجانبان، لكن من المرجح أن تشمل ملفات الميزانية الذي يطالب الجيش الليبي بحصّة فيها، وكذلك انتخابات 24 ديسمبر الذي أصبح إجراؤها في هذا الموعد محل شك كبير بسبب عدم توافق الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخاب، إضافة إلى ملفي تعيين وزير للدفاع وتوحيد المؤسسات.

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ويتزامن هذا اللقاء مع مطالبة مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه الموسع حول ليبيا، أمس الخميس، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات الليبية وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية.

وحث بيان المجلس "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وتعطلت العملية السياسية في ليبيا، بعد فشل البرلمان في إقرار الميزانية بسبب الخلافات بشأنها، وتعثّر ملف تعيين شخصيات جديد على رأس المؤسسات السيادية، كما فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات، إلى جانب تعثّر تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع في ليبيا، شهر أكتوبر الماضي في مدينة جنيف السويسرية، بعد تأجل عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وتأخر فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت.