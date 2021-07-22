.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد لقائه وزير الصحة المقال.. "النهضة" تنتقد سعيّد

الرئيس التونسي خلال استقباله وزير الصحة المقال

بعد لقائه وزير الصحة المقال.. "النهضة" تنتقد سعيّد

قيادي في الحركة: هذا اللقاء "لا يخدم الدولة ولا وحدة المؤسسات"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتقدت حركة النهضة استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لوزير الصحة الذي أقاله رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية التدافع الذي حصل في أول أيام عيد الأضحى بمراكز التطعيم ضد كورونا.

واعتبر القيادي في النهضة محمد القوماني أن لقاء سعيّد بالوزير المقال، فوزي المهدي، من شأنه أن "يعمّق الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية".

فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى المغرب العربي فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى

"تصب الزيت على النار"

كما أشار القوماني، في تصريح لوسائل إعلام محلية اليوم الخميس إلى أن هذا اللقاء "لا يخدم الدولة ولا وحدة المؤسسات"، مشدداً على أن تصريحات سعيّد "تصب الزيت على النار"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن سعيّد كان التقى أمس الأربعاء وزير الصحة المقال، مؤكداً أن"هناك من يقول إن الوزير فشل لأنه محسوب على رئيس الجمهورية في حين أن المسؤول محسوب على الدولة التونسية"، بحسب ما ورد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية.

تدافع على مراكز التطعيم في تونس (أرشيفية)
تدافع على مراكز التطعيم في تونس (أرشيفية)

عدد قليل من المراكز

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت، الاثنين، عن فتح أبواب مراكز التطعيم ضد كورونا في أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز.

في المقابل كان الإقبال كثيراً وفاق كل التوقعات، في حين لم توفر الوزارة العدد الكافي من جرعات اللقاح، ما أدى إلى حدوث فوضى وتدافع وتزاحم أمام المراكز، تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور.

تدافع على مراكز التطعيم في تونس (أرشيفية)
تدافع على مراكز التطعيم في تونس (أرشيفية)

وعلى إثر ذلك، قرّر المشيشي إقالة وزير الصحة فوزي المهدي وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة
فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد