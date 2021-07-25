الجزائر.. مسؤول صحي يطالب بإعلان حالة طوارئ صحية

دعا مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر، البروفيسور رشيد بلحاج، إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية، واصفا الوضعية الوبائية بـ"الكارثية".

وحذر من تزايد عدد الإصابات لدى الأطقم الطبية، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور، في ظل تزايد الطلب على الأكسجين، وتعقد حالات المصابين، واستهداف الفيروس في موجته الثالثة للفئات الأصغر سنا بما فيها الرضع.

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كما شدد رشيد بلحاج على ضرورة الصرامة في تطبيق إجراءات الوقاية، في ظل التشبع والاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات بسبب تفاقم الحالة الوبائية.